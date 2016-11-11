Южно-Сахалинск, 11 ноября, 2016, 07:15 — ИА Регнум. Руководители агентства по рыболовству Сахалинской области продолжают поездки по районам в рамках реализации прибрежного эксперимента. Жителям разъясняют, по каким правилам сегодня можно добывать дары моря в прибрежной шестимильной зоне, открытой после изменений Правил рыболовства в августе нынешнего года. Заместитель руководителя агентства Сергей Ом провел очередную встречу 10 ноября в Невельске. Участниками стали представители властных и контролирующих органов, промышленники и рыбаки-любители, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Эдуард Мане. Рыбацкие лодки и Рыбаки 1873

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Обсуждение длилось больше двух часов, люди подняли множество вопросов, но основных было три. Рыбаки-любители поинтересовались, будут ли в районе оборудовать базы стоянок частного маломерного флота. Тут же выяснилось, что такие базы в районе уже действуют, просто не все знают об их существовании. Собственники объектов рассказали, где они расположены и сколько стоит стоянка, пригласили рыбаков воспользоваться услугами.

«Еще один вопрос также поступил от рыбаков-любителей. Они хотели бы получить доступ на территорию местного морского порта для рыбалки на удочку с причалов. Это режимный объект и, понятное дело, просто так туда никого никогда не пустят. Однако мы договорились, что администрация муниципального образования проведет работу с собственниками порта. Они подумают, как сделать так, чтобы и рыбаков пустить, и режим не нарушить. Возможно, это будут специальные пропуска», — отметил Сергей Ом.

Кроме того, некоторые местные рыбаки-любители и невельские рыбопромышленники озвучили желание получить услуги лизинга для приобретения маломерных судов и оборудования флота. Решение также было принято прямо на встрече — муниципалитет разместит на своем сайте контактную информацию компании «Сахалин Лизинг Флот», куда смогут обратиться все желающие.

Как сообщало ИА REGNUM, с открытием промысла в шестимильной зоне островные рыбаки-любители и небольшие компании получили возможность добывать в «прибрежке» разнорыбицу и морепродукты практически без ограничений, но только разрешенными орудиями лова. Так как механизм совсем новый, у жителей возникает много вопросов. Поэтому агентство по рыболовству организовало серию консультационных поездок по районам, в том числе по северным. Во многих руководители ведомства уже побывали, дали разъяснения и собрали предложения жителей для дальнейшего совершенствования прибрежного промысла. Одновременно в районах обустраивают инфраструктуру для приемки шестимильных уловов и торговли ими в охлажденном виде.