Лючжоу, Китай, 11 ноября, 2016, 06:25 — ИА Регнум. Народный суд г. Лючжоу вынес приговор Чжу Минго— экс-председателю комитета Народного политического Консультативного совета Китая в провинции Гуандун, обвиняемого в неоднократном получении взяток на общую сумму в $21,5 млн.

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Согласно решению суда, приговор будет исполнен через 2 года. В случае, если за это время экс-чиновник зарекомендует себя с хорошей стороны, смертную казнь могут заменить на пожизненное заключение. Все имущество бывшего провинциального председателя НПКСК конфисковано, пишет «Сина синьвэнь».

Внутренняя проверка Центральной комиссии по проверке трудовой дисциплины в отношении Чжу Минго началась в сентябре 2015 г. В декабре экс-чиновник уже был отстранен от должности и задержан.

Как было установлено, чиновник неоднократно пользовался своим служебным положением, а также принимал взятки и дорогие подарки, скрывал реальные доходы от налоговой службы КНР.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, cогласно заявлению, размещенному на официальном сайте Центральной комиссии по проверке трудовой дисциплины Коммунистической партии Китая, с 15 ноября в стране стартует новый раунд антикоррупционных проверок. Данная проверка станет уже третьей с начала 2016 г.