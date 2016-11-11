Пекин, 11 ноября, 2016, 06:14 — ИА Регнум. Как сообщают местные СМИ, всего 6 минут и 58 секунд понадобилось китайской корпорации Alibaba Group для того, чтобы продать несколько миллионов товаров на общую сумму 10 млрд юаней ($1,47 млрд). Данный показатель является абсолютным мировым рекордом.

Economy365.gr Alibaba Group

Высокий объем продаж обуславливается началом крупнейшей на территории КНР интернет-распродажи, приуроченной ко Дню холостяка, отмечаемого в КНР 11 ноября, пишет «Наньцзао жибао».

Самой популярной группой товаров стала электроника и бытовая техника, за ней следуют одежда и товары для дома. Главной площадкой для торговли стала китайская Tmall, однако рост продаж также замечен на платформе AliExpress, которая доступна для российских пользователей.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 1 ноября представители Национального космического агентства КНР сообщили о подготовке программы по запуску первого коммерческого спутника, который поможет совершать покупки через интернет. Соответствующее заявление было сделано на Международном авиасалоне в Чжухае.