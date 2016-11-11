Чэнду, Китай, 11 ноября, 2016, 06:01 — ИА Регнум. В Китае завершено строительство одного из самых сложных инженерных сооружений. Новый тоннель через пик горы Чола, расположенной в Тибете, будет введен в эксплуатацию в начале 2017 г. Возведение тоннеля заняло более 4 лет.

Тибет

В настоящее время водители пользуются 40-км участком дороги, на который регулярно сходят лавины и камнепады, новый тоннель обеспечит безопасность для всех автомобилистов, пишет «Сина синьвэнь».

Строительство тоннеля обошлось властям в 1,15 млрд юаней ($170 млн). Протяженность тоннеля составляет 7 км. Пропускная способность тоннеля составляет 4000−5000 автомобилей в сутки.

«Это был самый сложный тоннель из всех, что были построены на территории КНР. Работы заняли более 4 лет, в результате мы получили прекрасное инженерное решение, которое значительно облегчит жизнь местным жителям и положительно скажется на развитии Тибета», — заявил главный инженер проекта Яо Чжицзюнь.

Автомобильная трасса Сычуань-Тибет была построена в 1951 г. Данная магистраль стала первой автомобильной дорогой, связавшей Тибет с остальными провинциями КНР. В настоящее время в Тибет также можно добраться на личном авто из Цинхая и Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 28 июня Власти Нинся-Хуэйского автономного района сообщили о завершении строительства самого протяженного автомобильного тоннеля в Китае. Тоннель, длина которого составляет 9485 метров, был построен за рекордные 2 года.