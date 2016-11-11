Лондон, 11 ноября, 2016, 05:12 — ИА Регнум. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон провел переговоры с новым вице-президентом США Майком Пенсом и призвал европейских коллег «перестать сокрушаться» по поводу избрания американским президентом Дональда Трампа, передает Reuters 11 ноября.

Борис Джонсон

«Я могу сказать своим европейским друзьям и коллегам, что [Великобритания] больше не разделяет упаднических настроений о прошедших выборах», — заявил Джонсон.

По его словам, переговоры с членом команды Трампа Майком Пенсом, бывшим губернатором Индианы и будущим вице-президентом США, убедили его, что США и Великобритания «будут вместе решать глобальные проблемы».

«В конце-концов, он [Трамп — прим. ИА REGNUM ] бизнесмен, и он хочет заключить сделку о свободной торговле с Великобританией», — продолжил Джонсон, — «Я считаю, что это прекрасная возможность для Великобритании, мы сможем построить на этом отношения с Америкой. Это имеет принципиальное экономическое значение для нас и имеет большое значение для стабильности и процветания в мире».

Примечательно, что в ходе выборной кампании в США Джонсон, как и большинство европейских политиков, являлся сторонником кандидата от демократической партии Хиллари Клинтон, и даже заявлял, что «боится ехать в Нью-Йорк» из-за «реальной опасности встречи с Дональдом Трампом».