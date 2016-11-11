Пекин, 11 ноября, 2016, 05:08 — ИА Регнум. Народный банк Китая продолжает ослаблять паритетный курс юаня к доллару США. Согласно заявлению, размещенному на официальном сайте главного финансового регулятора страны, на 11 октября курс составляет 6,8115. Таким образом, Центробанк КНР ослабил национальную валюту на 230 базисных пунктов.

Valutaworld.ru Юань

Китайские финансисты полагают, что резкое ослабление национальной валюты КНР, зафиксированное во второй половине октября и начале ноября, вызвано внешними факторами. В частности, резкое удешевление юаня могло быть вызвано переводом активов третьих стран в другие валюты. Как полагают китайские экономисты, валютный рынок так отреагировал на победу республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США, пишет «Синьхуа».

Западные специалисты сомневаются в связи Трампа с падением национальной валюты КНР. Как неоднократно заявляли американские эксперты, Пекин умышленно занижает курс национальной валюты, так как это выгодно для китайской экономики в настоящее время. Власти КНР отрицают все обвинения, однако многие факторы указывают на правильность суждений экономистов из США.

За последние 12 месяцев китайский юань «подешевел» по отношению к доллару США почти на 4%. Многие международные аналитики опасаются, что из-за девальвации юаня могут пострадать мировые рынки. Главной причиной данного процесса является теневая монетарная политика Пекина, старающегося всеми способами скрыть отток средств из Китая.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 28 октября Народный банк Китая ослабил юань на 122 базисных пункта, паритетный курс юаня к американскому доллару составил 6,7858.