Мазари-Шариф, Афганистан, 11 ноября, 2016, 03:24 — ИА Регнум. В результате взрыва у здания посольства Германии в афганском городе Мазари-Шариф погибло два человека, более сотни ранено. Погибшие были гражданами Афганистана, сообщает 10 ноября немецкое издание Die Zeit.

Флаг Германии

Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался у здания консульства Германии в северном афганском городе Мазари-Шариф. Взрыв прогремел поздно вечером в четверг, 10 ноября. Сообщается, что дипмиссия Германии располагается в большом здании в центре города, здание находится под усиленной охраной, его окружают мощные стены. Тем не менее в результате мощного взрыва пострадали десятки человек. Загорелся также находящийся рядом рынок ковров.

Взрывной волной были выбиты все стекла в здании, наибольшее количество травм связано с ранениями осколками стекла. В настоящий момент не известно, сколько немецких дипломатов пострадало в результате взрыва. Под усиленной охраной сотрудникам разрешено покинуть здание консульства.

Как ранее сообщало ИА Регнум, ответственность за теракт взяли на себя исламисты группировки «Талибан» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Согласно опубликованному в интернете сообщению, теракт у германского посольства был проведен в качестве акта возмездия за бомбардировки в провинции Кундуз, где 3 ноября в результате атаки ВВС США были убиты более 30 мирных жителей и еще 19 человек получили ранения.