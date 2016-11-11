Москва, 11 ноября, 2016, 03:13 — ИА Регнум. Дональд Трамп в отличие от Хиллари Клинтон является бизнесменом и прагматиком, ищущим выгоду. В этой связи можно ожидать позитивных подвижек в отношениях с Россией, в том числе в вопросах снятия санкций. Такое мнение в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» озвучил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Gage Skidmore Дональд Трамп

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По мнению эксперта, если на посту президента Дональд Трамп решит ликвидировать санкции против России, он столкнётся с американскими элитами, людьми, которые очень часто за кулисами принимают решения. В этой связи можно и нужно ожидать, что его реальные шаги будут отличаться от предвыборных высказываний.

«Но, по крайней мере, на сегодняшний момент видны его намерения. Он прагматик, он бизнесмен, в отличие от Хиллари Клинтон, он будет всегда искать выгоду, а если искать выгоду, то совершенно очевидно, иметь санкции, иметь плохие отношения с Россией невыгодно. Исходя из этого, можно ожидать каких-то позитивных подвижек», — уверен Сергей Миронов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 10 ноября, состоялась встреча действующего президента США Барака Обамы и избранного 45-го президента Дональда Трампа. Планировалось, что встреча продлится 10 или 15 минут, однако затянулась на 1,5 часа. Обама назвал беседу с Трампом замечательной, а Трамп в свою очередь назвал Обаму очень хорошим человеком.