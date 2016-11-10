Киев, 11 ноября, 2016, 02:32 — ИА Регнум. Принадлежащая президенту Украины Петру Порошенко вилла стоимостью четыре миллиона евро находится на территории Испании. Украинский президент владеет ею через свою испанскую фирму. Нарушил ли Порошенко закон, отказавшись декларировать виллу, 10 ноября выясняли эксперты еженедельной программы «Первого» украинского телеканала «Схемы: коррупция в деталях».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Состояние

Как стало известно, незадекларированная вилла украинского лидера расположена на юге Испании, в районе курортного городка Марбелья. Ее площадь равна 0,26 га, а стоимость составляет около четырех миллионов евро.

Порошенко не посчитал нужным внести виллу в свою электронную декларацию, поскольку она принадлежит ему не напрямую, а через его испанскую фирму Feruvita SL.

Опрошенные журналистами эксперты не пришли к единому мнению относительно того, нарушил ли украинский президент закон. По мнению главного эксперта по антикоррупционной деятельности проекта «Реанимационный проект реформ» Дмитрия Котляра, Порошенко обязан был задекларировать виллу в случае, если формально владеющая ей фирма создана «исключительно для того, чтобы владеть имуществом, и она не ведет хозяйственной деятельности». Между тем председатель украинского Национального агентства по предупреждению коррупции Наталья Корчак отметила, что чиновник может ограничиться указанием принадлежащих фирм.