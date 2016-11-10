Сеул, 11 ноября, 2016, 02:27 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Пак Хын Ке провела переговоры с Дональдом Трампом по телефону, и заявляет, что новый американский президент «привержен делу защиты Южной Кореи», сообщает Reuters 11 ноября.

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По словам Пак Хын Ке, в ходе телефонного разговора, который продолжался 10 минут, Трамп заявил, что США «будут стойкими и сильными по отношению к работе с [Южной Кореей]» и «защитят страну от нестабильности», возникшей в связи с возрастающей ядерной угрозой со стороны Северной Кореи.

Южнокорейский лидер также выражает надежду, что «военный альянс США и Южной Кореи… будет развиваться», и заявляет о возможности визита Трампа в азиатскую страну «в ближайшее время».

Как передавало ИА REGNUM, в ходе предвыборной кампании кандидат от республиканцев Дональд Трамп нередко позволял себе высказываться в том смысле, что союзникам США, таким как Германия, Япония и другие страны, было бы неплохо «оплачивать» военную защиту со стороны США. Эти слова вызвали большое беспокойство, в том числе, в Южной Корее, где американские военные по соглашению с правительством страны разворачивают противоракетную систему THAAD, направленную на «сдерживание» ядерной угрозы со стороны КНДР, а также имеют военную базу, на которой дислоцировано 28,5 тыс. солдат армии США.

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Впрочем, вполне возможно, что конкретные вопросы, касающиеся будущего корейско-американского военного альянса, Дональд Трамп, избранный президентом 8 ноября, обсудит уже с другими людьми во главе Южной Кореи.

Дело в том, что парламент Южной Кореи требует отставки президента страны после ряда коррупционных скандалов, в которых оказались замешаны «друзья» президента — Ан Джонг Бом и Цой Сун Силь. Скандал вызвал протестные митинги и падение уровня доверия к президенту до 5%, а также значительные перестановки в кабинете министров. Останется ли сама Пак Хын Ке во главе азиатской страны к моменту предполагаемого визита Трампа в Южную Корею, неизвестно.