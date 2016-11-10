Мосул, Ирак, 11 ноября, 2016, 01:50 — ИА Регнум. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади назвал «ошибочной информацией» сообщения о незаконных задержаниях, пытках и казнях мирных жителей, которые, по информации правозащитников, совершает армия Ирака в пригородах Мосула, передает Associated Press 11 ноября.

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Иракские военные также отвергают обвинения, днем ранее озвученные Amnesty International. По словам непосредственных участников операции антитеррористической коалиции, возглавляемой США, останки людей со следами пыток, обнаруженные в массовых захоронениях в районах Шура и Кайяра, могут быть как жертвами «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России), так и террористами.

Тем не менее, военное руководство подтверждает, что полицейские силы «осуществляют контроль» беженцев из Мосула и проводят проверку жителей на причастность к ИГИЛ (запрещена в России).

Как передавало ИА REGNUM, вчера международная правозащитная организация Amnesty International обвинила службу безопасности иракской армии, ведущей борьбу за освобождение Мосула, в установлении «полицейского режима» в пригородах второго по величине города Ирака, удерживаемого «Исламским государством» (запрещена в России) с 2014 года.

Региональный представитель Amnesty International Линн Маалуфа заявляет, что «мужчины в военной форме Федеральной полиции вооруженных сил Ирака провели многочисленные незаконные задержания, а затем намеренные убийства жителей в деревнях к югу от Мосула».

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Освобождение Мосула, начало которой было объявлено 17 октября, является важнейшей операцией антитеррористической коалиции, возглавляемой США. Уходящий американский президент Барак Обама неоднократно обещал «освободить Мосул к концу года». На данный момент войска, основную часть которых составляют подразделения армии Ирака, шиитское ополчение Ирака и курдские отряды пешмерга, отбили у исламистов пригороды и ведут городские бои, однако до освобождения иракской «столицы ИГИЛ» (запрещена в России) пока далеко.