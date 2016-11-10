Москва, 11 ноября, 2016, 01:49 — ИА Регнум. Сбои в работе сервиса «Сбербанк Онлайн», которые его пользователи могли наблюдать вечером четверга, 10 ноября, вызваны мощной DDoS-атакой. Длившаяся несколько часов атака была успешно отражена системами защиты банка и не привела к значительным перебоям в предоставлении услуг, сообщает RT со ссылкой на заявление пресс-службы Сбербанка.

Alexhost.ru DDoS-атака

«Сбербанк информирует, что начиная со второй половины дня 10 ноября web-ресурс «Сбербанк Онлайн» подвергся многократной мощной DDoS-атаке», — цитирует источник сообщение пресс-службы Сбербанка. Сообщается, что хакерская атака длилась несколько часов, однако защитные системы банка сумели выявить нетипичную сетевую активность и выставить защитные фильтры.

Для большинства пользователей атака осталась незамеченной. Некоторые операции производились с задержкой в несколько секунд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пять крупнейший российских банков стали объектами распределенной DoS-атаки. Во всех случаях система защиты сработала хорошо. В «Лаборатории Касперского заявили, что атака подобного уровня впервые регистрируется в 2016 году.