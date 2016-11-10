Каракас, 11 ноября, 2016, 01:16 — ИА Регнум. Генеральный прокурор Венесуэлы Рейнальдо Муньос заявил, что Парламент страны действует вне Конституции. Выступая по национальному телеканалу, он отметил, что призыв оппозиционных депутатов к политическому суду над президентом Николасам Мадуро является еще одним нарушением Конституции, сообщает La Radio del Sur.

Emilia Garassino Флаг Венесуэлы

Зачинщиком всего этого, по мнению Рейнальдо Муньоса, является оппозиционная коалиция — Круглый стол демократического единства. По этой причине Генеральная прокуратура представила в Верховный суд страны ходатайство по принятию предупредительных мер по сохранению порядка в стране. По мнению Генеральной прокуратуры, действия оппозиции направлены на то, чтобы повторить массовые беспорядки 2002 года и февраля 2014 года, которые закончились кровопролитием, пишет Prensa Latina.

В свою очередь, президент Венесуэлы Николас Мадуро тоже кинул камень в огород своих оппонентов. Он обвинил их в проигрыше Хиллари Клинтон н выборах. «Смотрите, как они подставили Хиллари Клинтон, венесуэльские правые бросились ее поддерживать — и подставили», — заявил Мадуро, комментирует El Nacional.