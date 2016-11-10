Санта-Круз, Боливия, 11 ноября, 2016, 01:01 — ИА Регнум. В боливийском городе Санта-Крус проходит первый саммит по борьбе с малярией, направленный на определение стратегии и методов ликвидации этой болезни в Боливии к 2018 году. В мероприятии принимают участие специалисты из Эквадора, Колумбии, Бразилии и ряда других стран. Боливия, кроме официальных лиц, будет представлена студентами университетов и социальных организаций, сообщает ABI.

Danielle Pereira Жители Боливии

Случаи заболевания малярией в Боливии были сокращены с 74 350 в 1998 году до 6 907 в 2015 году. Это объясняется профилактикой, наблюдением, ранним выявлением, локализацией вспышек и борьбой с переносчиками болезней. С 2010 года Программа Организации Объединенных Наций по вопросам развития помогает местным властям развивать проект «Свободная Боливия». Этот проект направлен на борьбу с малярией с целью уменьшения случаев смертности, пишет Prensa Latina.

Боливия занимает ведущее место в списке стран с большим риском заболеваний, переносимыми комарами (малярия, лихорадка). Тропический климат страны, влажные тропические непроходимые джунгли Амазонки являются основной причиной распространения огромных полчищ комаров. Самые опасные в этом плане зоны в Боливии — это север страны, где находятся непроходимые джунгли и влажные тропические леса, комментирует сайт Euroexpress.