Вашингтон, 11 ноября, 2016, 00:07 — ИА Регнум. Канада может вернуться к соглашению о свободной торговле, если избранный президент Дональд Трамп будет придерживаться политики радикального протекционизма, сообщает 10 ноября Reuters.

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Во время своей избирательной кампании Трамп пообещал либо пересмотреть, либо отменить соглашение НАФТА между Канадой, США и Мексикой о свободной торговле, подписанного в 1994 г.

Если договор между тремя странами будет разорван, то всё равно останется двухсторонний договор между США и Канадой подписанный в 1987 г.

Ройс Мендес, старший экономист Capital Markets, заметил, что нет никаких оснований утверждать, что Трамп займёт жесткую позицию в отношении Канады.

США и Канада связаны тесными торговыми отношениями, 9 миллионов рабочих мест создает торговое партнерство между странами, поэтому, считают аналитики, нет оснований, что Трамп будет разрывать эти связи.

Напомним, что консервативные взгляды избранного президента Дональда Трампа вызывают беспокойство у сторонников глобализации, чьим детищем и является экономический союз НАФТА, подписанный в 1994 году. Кроме того, миграционные потоки из Мексики, которые Трамп намеревается пресечь, также являются следствием соглашения о свободной торговле.