Ереван, 10 ноября, 2016, 23:03 — ИА Регнум. Есть возможность направить в Армению $2 млрд, которые были завещаны миллиардером и благотворителем Кирком Керкоряном, заявил 10 ноября бывший министр иностранных дел Армении, депутат Национального Собрания Вардан Осканян.

2rd.am Кирк Керкорян и Роберт Кочарян

По его словам, завещанием Керкоряна сейчас распоряжаются несколько человек, с которыми можно провести переговоры, создать комиссию из известных, пользующихся доверием людей, чтобы распорядители завещанием почувствовали, что оно будет использовано во благо Армении. Осканян уверен, что для направления этих денег в Армению есть «историческая возможность», и это будет чудом.

«С Керкоряном у меня были очень близкие отношения, я знаю, о чём он думал. Он был большим патриотом, он действительно хотел видеть процветающую, демократическую, развитую Армению — это было его мечтой. Первый раз, когда он приехал в Армению, я сопровождал его на каждом шагу. Минимум десять раз Керкорян плакал над этой землей. Он был связан с Арменией. Хотя он был немногословен, но я чувствовал, что мечта, намерение этого человека — видеть нормальную страну», — рассказал бывший глава МИД Армении.

Осканян также напомнил, что Керкорян вложил в Армению $300 млн, которые очень помогли развитию экономики страны тех лет. «На протяжении 4 лет у нас был двухзначный экономический рост. А сейчас представьте, если будет возможно получить из этого завещания $1 млрд, в следующие пять лет в Армении можно сотворить чудо», — отметил Осканян.

20 октября бывший глава МИД Армении написал в Facebook, что прочитал завещание Керкоряна и понял, что он оставил в наследство порядка двух миллиардов долларов, которые полностью должны быть предоставлены одной или более благотворительным организациям, имеющим лицензию налоговой службы США под названием 501(C)3.

По его словам, завещанием должны распоряжаться три человека, лишь один из которых является по национальности армянином. В течение трех лет после смерти Керкоряна (один из которых уже прошел), сумма должна быть распределена.

«Хотя нет ограничений относительно решений этой тройки, кроме того, что они должны приниматься по принципу большинства, тем не менее приоритеты благотворительной деятельности Керкоряна, в частности, за последние двадцать лет налагают на них определенные нравственные обязательства», — сказал Осканян.

Он напомнил, что Керкорян делал пожертвования, в основном, по трем направлениям: американским, большей частью, образовательным учреждениям, образовательным, культурным, издательским и другим армянским организациям. Но большая часть пожертвований делалась им в пользу Армении.

«Я уверен, что это обстоятельство налагает определенные обязательства при совершении выбора на людей, которые распоряжаются его завещанием», — написал Осканян.

Он считает правильным, чтобы как можно быстрее была создана комиссия из пяти-семи человек, которые пользуются безусловным доверием армянского народа. Члены комиссии после совещаний с более широким кругом лиц, в том числе правительством Армении, должны предложить пакет предложений тройке, распоряжающейся завещанием.

«Целью комиссии является обосновать направление большей части сумм завещания на развитие Армении, а также определить те организации и программы, которым должны быть выделены средства», — написал Осканян.

По его мнению, этот вопрос нельзя оставить на произвол судьбы. Недопустимо также, чтобы отдельные люди и организации своими противоречивыми предложениями, вытекающими из личных интересов, оттолкнули принимающую решения тройку.

Кирк Керкорян — американский миллиардер армянского происхождения. Основной владелец сети казино MGM Resorts. В глобальном рейтинге миллиардеров по версии журнала Forbes занимал 393-е место с состоянием в $4,2 млрд.

Бизнесмен ушёл из жизни в Лос-Анджелесе 15 июня 2015 года в возрасте 99 лет. Керкорян был вторым в списке старейших миллиардеров мира.

Кирк Керкорян был одним из крупнейших меценатов Армении последних 25 лет. В 2004 году он был удостоен звания Национальный Герой Армении.

В 1989 году Керкоряном был основан фонд «Линси», который в ходе своей деятельности жертвовал средства школам, больницам, направлял деньги на реализацию научно-исследовательских программ и других благотворительных инициатив. Общая сумма пожертвований составила свыше 1,1 млрд долларов. На средства фонда «Линси» множество программ было реализовано и в Армении.

В феврале 2011 года было объявлено, что фонд прекращает свою деятельность и передаст все свои активы Калифорнийскому университету Лос-Анджелеса (UCLA).

Тогда же Кирк Керкорян объявил о создании в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса «Фонда мечты», который будет оказывать содействие исследованиям в области медицины и научным программам университета, а также будет осуществлять благотворительные проекты в США.

В заявлении отмечалось, что фонд «Линси» передаст «Фонду мечты» все свои активы, оценивающийся приблизительно в 200 миллионов долларов, а также все благотворительные программы, находящиеся в процессе реализации.

Согласно публикациям армянской прессы того времени, основной причиной приостановки деятельности фонда — неэффективное расходование средств, которые выделялись Армении.

После смерти Керкоряна известный в Армении общественный деятель, член совета старейшин Еревана Анаит Бахшян по поводу деятельности фонда «Линси» в частности написала: «Было бы правильным, если бы господин Осканян также рассказал, почему Кирк Керкорян прекратил деятельность этого фонда и отозвал его? Неужели господин Осканян не был ответственен за законную деятельность этого фонда — наряду с действующим президентом Кочаряном? Неужели не был в курсе, как во главе с Арменом Геворгяном (руководитель аппарата президента Кочаряна — ИА REGNUM ) фонд был растерзан, и слухи об этом дошли до Керкоряна? В частности, в отчете представляли о капитальном ремонте 12 школ, но ремонт делали в 8−9 школах. Этот ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК для того, чтобы поставить свою РОДИНУ на ноги вместо 100 дал 200 млн долларов на строительство квартир для бездомных семей из зоны землетрясения, строительство школ, а вы — господа Осканян и Кочарян — как вы с ним поступили? Не восстановили ни зону землетрясения, ни завершили строительство школ, а на эти деньги обогатились всего лишь несколько грабителей из государственного аппарата, для которых родина, государство Армения — средство для обогащения, и вы сделали это за счет Кирка Керкоряна. ЧЕЛОВЕКА оскорбили до глубины души, разочаровали в своей же родине и соотечественниках, ему стали противны расхитители Армении, невероятные размеры коррупции, воровства, и он прекратил свои инвестиционные программы, питающие Армению».