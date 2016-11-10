Минск, 10 ноября, 2016, 22:17 — ИА Регнум.

Потребительские цены на товары и услуги в Белоруссии в октябре 2016 года повышены на 0,8% к уровню сентября, на 9,2% к уровню декабря 2015 года и на 11% к уровню октября 2015 года. Об этом 10 ноября проинформировал Национальный статистический комитет Белоруссии.

Belstat.gov.by Изменение цен и тарифов в Белоруссии в октябре 2016 года (в процентах)

«Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в октябре 2016 года по сравнению с сентябрем 2016 года составил 100,9%, с декабрем 2015 года — 109,1%», — сказано в официальном сообщении.

С начала года продовольственные товары в Белоруссии стали дороже на 7,8%, непродовольственные товары — на 7,3%, услуги — на 16%. К октябрю 2015 года рост индекса потребительских цен оказался ещё большим: цены на продтовары повышены на 10,1%, непродовольственные товары — на 7,8% и услуги — на 19,3%.

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Сопоставление января-октября 2016 года с таким же периодом прошлого года выявило повышение индекса потребительских цен на 12%. В частности, продовольственные товары стали обходиться белорусам дороже на 10,4%, непродовольственные товары — на 9,9%, услуги — на 19,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня заявил: «Роста цен в связи с деноминацией не будет. Это я вам гарантирую, — заявил Лукашенко. — Мы за это оторвем головы, если кто-то попробует воспользоваться этим техническим процессом (это чисто техническое мероприятие)». В итоге цены были повышены и оторванные головы в СМИ не фигурировали.

Кризис в Белоруссии длится третий год, сопровождаясь высокой инфляцией и падением реальных доходов населения. Руководство республики отрицает свою ответственность за кризис и сам факт кризиса.

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