Ярославль, 10 ноября, 2016, 22:11 — ИА Регнум. В Ярославле закрыты все спортивные сооружения с воздухоопорными конструкциями. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города, причиной стало обледенение крыш-куполов.

Воздухоопорный легкоатлетический манеж в Ярославле до обрушения купола

В результате снегопада и ледяного дождя купола покрылись наледью. Во избежание «возможных проблем» все спортучреждения закрыты, поясняют в мэрии Ярославля. Однако, как уточнил заместитель мэра по социальной политике Иван Лилеев, вынужденный простой — временная мера, до устранения всех последствий непогоды. Спорткомплексы откроются снова с 12 ноября.

Очистку куполов от наледи мэрия планирует произвести в течение полутора-двух суток. Эти работы будут выполнены силами альпинистов и специалистов МКУ «Дирекция спортивных сооружений» города Ярославля.

Под закрытие попали три спорткомплекса — физкультурно-спортивный комплекс «Чемпион» на улице Панина, ФСК «Олимпиец» на улице Елены Колесовой и ФОК на Школьном проезде.

Четвертое такое сооружение — легкоатлетический манеж на улице Чкалова — закрыто с 8 ноября после обрушения воздухоопорной крыши.

Как уже сообщало ИА REGNUM, выяснением причин произошедшего занимается группа экспертов.