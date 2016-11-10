Подмосковью грозит скандал, люди готовы перекрыть федеральную трассу
Сергиев Посад, Московская область, 10 ноября, 2016, 21:42 — ИА Регнум. Ситуация с организацией приюта для бездомных «Дом трудолюбия «Ной» на территории базы отдыха «Кристалл» в деревне Голыгино Сергиево-Посадского района Московской области рискует вылиться в серьезные митинги и протесты. Несколько тысяч жителей района опасаются за соседство с приютом для бездомных людей и готовы пойти на крайние меры для того, чтобы их мнение было услышано властями.
«Люди настроены очень решительно, готовы выйти на улицу, перекрывать федеральную трассу, если их мнение не будет услышано. В настоящий момент, кроме подписей под петицией собрано еще больше тысячи подписей под обращениями к органам власти с просьбой не допустить организации приюта в таком формате. И это поздней осенью, когда основная часть дачников уже разъехалась», — говорится в обращении, поступившем в адрес редакции ИА REGNUM.
Они считают, что этот проект очень авантюрен и не продуман, если не сказать жестче — криминален.
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По мнению жителей, нахождение бездомных в шаговой доступности от дачных поселений будет угрожать их безопасности. Главную угрозу жители видят даже не в столь близком нахождении «Дома трудолюбия» от поселений, сколько в том, что бездомные не будут подконтрольны и за их поведение никто не будет нести ответственность.
По заявлению жителей СНТ «Заречье», деревни Голыгино, деревни Воздвиженское, сельского поселения Лозовское, СНТ «Рассвет», СНТ «Электрон», СНТ «Здоровье», поселка Заречье и других, договор аренды базы отдыха, в которой будет размещен приют «Ной», заключен на частное лицо Емельяна Сосинского, который, по действующему законодательству, не будет нести ответственность за пребывающих в приюте бездомных.
«Его как частное лицо не могут проверить никакие контролирующие органы, на него как на частное лицо не распространяются нормы Государственного пожарного надзора, нормы санитарных правил, соблюдения экологических и природоохранных норм. Все проживающие в его приютах являются «гостями», как он сам поясняет», — заявляют жители района.
По их мнению, большинством в приюте будут люди, страдающие от алкогольной и наркотической зависимости. Такие люди крайне не стабильны, и по статистике только около 2% из них способны воздержаться от срывов и рецидивов. В этом планы жители обеспокоены тем, что на территорию в 17 гектар есть всего один участковый и нет никаких медицинских учреждений, которые в случае неприятности могли бы оказать помощь пострадавшим.
Жители Сергиево-Посадского района не выступают против организации приютов помощи бездомных, но ратуют за то, чтобы такие приюты были подконтрольны государству. Соответственно, в них бы периодически проходили проверки по технике пожарной и санитарной безопасности, что минимизировало бы угрозу со стороны обитателей приюта и способствовало бы их более комфортному содержанию, ведь в приюте могут содержаться и дети.
Нежелание идти на уступки со стороны организаторов приюта жители объясняют криминальной и коррупционной составляющей данного проекта, в который будут поступать огромные денежные средства, а их расходование будет абсолютно закрыто. «Организаторы приютов вводят в заблуждение журналистов и несведущих граждан, говоря о том, что в России нет законодательной базы для помощи таким людям. Это прямая ложь. Такие нормативные документы есть! Так же, как есть и подобные организации, которые занимаются такой помощью абсолютно законно, прозрачно для общественности и государственных органов», — говорится в обращении.
Напомним, директор дома трудолюбия Юрий Ноев заявил корреспонденту ИА REGNUM, что сейчас на территории базы ведутся строительные работы, подключено отопление. Заезд бездомных будет проводиться только после полного цикла подготовки объекта, включающего и ремонт канализации. И речи о проживании 700 человек на данный момент не идет. МРОО «Дом трудолюбия Ной» более трех лет предоставляет бездомным приют, помогает в восстановлении документов. На данный момент организация включает в себя около 20 филиалов в Москве и Московской области, которые располагаются в арендованных коттеджах. Основное финансирование на содержание постояльцев идет из благотворительных фондов и партнеров организации.