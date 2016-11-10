Севастополь, 10 ноября, 2016, 21:27 — ИА Регнум. В сети Интернет появилась видеозапись задержания украинских диверсантов в Крыму.

YouTube Вещи, найденные при обыске в квартире одного из задержанных

Ранее сегодня, 10 ноября, стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) провели спецоперацию по задержанию в Севастополе членов диверсионно-террористической группы министерства обороны Украины. Момент задержания одного из диверсантов попал на видео.

Также на видео попал момент обыска в квартире одного из задержанных. Силовики обнаружили взрывные устройства, оружие и боеприпасы, средства спецсвязи.

В ходе расследования было установлено, что диверсанты хотели устроить подрыв объектов жизнеобеспечения на территории Крыма.

Задержанные диверсанты сегодня были доставлены в Ленинский районный суд Севастополя. Суд арестовал всех задержанных диверсантов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, это уже не первый случай заброски украинских диверсантов в Крым. В преддверии парламентских выборов в России в начале сентября этого года две украинские диверсионно-разведывательные группы пытались прорваться на территорию Крыма, но были остановлены российскими силовиками.