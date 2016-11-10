Москва, 10 ноября, 2016, 21:25 — ИА Регнум. Руководство России пока не обсуждает вопрос визита избранного президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Белый дом, Вашингтон

До официальной церемонии передачи власти в США российское руководство будет работать с действующей американской администрацией, поскольку повестка дня российско-американских отношений очень насыщенная и нерешенных вопросов довольно много.

Как будут складываться двусторонние отношения с администрацией следующего президента США, будет зависеть от того, возникнет ли атмосфера взаимности между двумя странами, переживающими период суровых взаимоотношений — заявил Дмитрий Песков журналистам.