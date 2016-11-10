Санкт-Петербург, 10 ноября, 2016, 21:22 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко предложил снизить зарплату себе и сократить расходы на содержание чиновников Смольного. Одновременно, как и ожидалось, градоначальник инициировал увеличение дефицита бюджета Петербурга на 2017 год до максимально возможного показателя в 70 млрд рублей. Об этом сообщает интернет-издание «Фонтанка.ру», изучив поправки Смольного ко второму чтению бюджета в Законодательном собрании.

Gov.spb.ru Георгий Полтавченко

Как отмечает источник, согласно поправкам, расходы на содержание губернатора уменьшатся на 250 тысяч рублей в год. Спикер Заксобрания обойдется городу на 242 тысячи рублей дешевле. Одновременно уменьшатся расходы на зарплаты чиновников комитетов Смольного и районных администраций.

Экономия произойдет путем заморозки до 2018 года индексации расчетной единицы, на основании которой рассчитываются зарплаты госслужащих.

При увеличении дефицита бюджета-2017 до 70 млрд рублей он достигнет предельной величины, разрешенной по бюджетному законодательству.

Как сообщало ИА REGNUM, Законодательное собрание Санкт-Петербурга 2 ноября приняло в первом чтении проект городского бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Документ уже предусматривал рекордный дефицит бюджета в 64,3 млрд рублей на 2017 год. Это на 10% выше, чем в бюджете 2016 года. Доходы городской казны в следующем году составят 470,7 млрд рублей, расходы — 535 млрд рублей.

Губернатор сообщил, что дефицит бюджета будет покрыт за счет государственных заимствований Санкт-Петербурга, но доля госдолга в доходах бюджета, без учета безвозмездных поступлений в 2017 году, не превысит 16,7%.