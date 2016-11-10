Вашингтон, 10 ноября, 2016, 21:07 — ИА Регнум. Штаб 45-го президента США Дональда Трампа рассматривает кандидатуру главы американского банка JPMorgan Chase Джеймса Даймона на пост министра финансов в будущей администрации. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на свои источники.

Steve Jurvetson Джеймс Даймон

Сообщается, что имя Даймона фигурирует в списках тех лиц, которые советники Трампа обсуждают в качестве возможного министра финансов. При этом утверждается, что сам Даймон не заинтересован в такой должности.

Каких-либо комментариев от самого Даймона пока не поступало. Известно, что он руководит JPMorgan Chase с 2004 года.

Напомним, ранее утверждалось, что должность министра финансов в администрации Трампа достанется руководителю финансового отдела избирательной кампании республиканца Стивену Мнучину.