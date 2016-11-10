Петрозаводск, 10 ноября, 2016, 20:55 — ИА Регнум. В корпусе исторического здания Зимней гостиницы Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, пострадавшей от пожара, завершены необходимые противоаварийные и консервационные мероприятия: разборка завалов, усиление и стабилизация аварийных элементов и конструкций здания, устройство временных перекрытий и консервационной кровли, консервация оконных и дверных проемов. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 10 ноября, в пресс-службе Министерства культуры Карелии.

Фото: пресс-служба Минкультуры Карелии

Напомним, корпус исторического здания Зимней гостиницы Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, являющийся объектом культурного наследия федерального значения, пострадал в результате пожара 1 мая 2016 года. Огонь почти полностью разрушил крышу и чердачные перекрытия западного, южного и части северного крыла, обрушил часть перекрытия между вторым и третьим этажами западного крыла, повредил кирпичную кладку стен и сводов.

В целях сохранения объекта культурного наследия федерального значения проектным институтом «Карелпроект», который является генеральным проектировщиком объекта, внесены изменения в ранее разработанную научно-проектную и сметную документацию. Сотрудниками проектного института было проведено дополнительное обследование пострадавших от пожара частей здания для определения объемов утрат, состояния несущих конструкций, а также разработана проектная документация на проведение противоаварийных мероприятий, обусловленных последствиями пожара и его тушения.

Напомним также, реставрация объекта культурного наследия федерального значения — здания Зимней гостиницы ‑ и его приспособление под духовно-просветительский центр ведется в соответствии с поручением президента Российской Федерации с 2015 года. Финансирование работ осуществляется в рамках федеральной целевой программы «Укрепление единства Российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014−2020 гг.)». Реализация мероприятий по реставрации и приспособлению под духовно-просветительский центр здания Зимней гостиницы на о. Валаам осуществляется в соответствии с утвержденным планом-графиком.