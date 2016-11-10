Песков: Разногласия между Москвой и Вашингтоном будут всегда
Москва, 10 ноября, 2016, 20:46 — ИА Регнум. В Москве не ждут чуда в российско-американских отношениях после избрания Дональда Трампа 45-м президентом США. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков отметил, что разногласия между Москвой и Вашингтоном будут всегда. Об этом Песков заявил журналистам сегодня, 10 ноября, после заседания попечительского совета Российской шахматной федерации, на котором он председательствовал.
Глава кремлевской пресс-службы отметил, что отношения России и США под руководством нового президента Трампа будут зависеть от того, появится ли атмосфера взаимности между двумя государствами с его приходом.
«Наверное, нужно дождаться каких-то сигналов конструктивных. Ведь никто же не ищет полного согласия по всем вопросам. Разногласия между Москвой и Вашингтоном неизбежны. Главное — политическая воля и желание решать все проблемы путём диалога», — сказал Песков.
Он подчеркнул, что сейчас можно с осторожным оптимизмом относится к тем словам, которые Трамп говорил в ходе предвыборной кампании. «Он говорил о готовности разговаривать, и это важно», — добавил Песков.