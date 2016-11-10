Москва, 10 ноября, 2016, 20:46 — ИА Регнум. В Москве не ждут чуда в российско-американских отношениях после избрания Дональда Трампа 45-м президентом США. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков отметил, что разногласия между Москвой и Вашингтоном будут всегда. Об этом Песков заявил журналистам сегодня, 10 ноября, после заседания попечительского совета Российской шахматной федерации, на котором он председательствовал.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Глава кремлевской пресс-службы отметил, что отношения России и США под руководством нового президента Трампа будут зависеть от того, появится ли атмосфера взаимности между двумя государствами с его приходом.

«Наверное, нужно дождаться каких-то сигналов конструктивных. Ведь никто же не ищет полного согласия по всем вопросам. Разногласия между Москвой и Вашингтоном неизбежны. Главное — политическая воля и желание решать все проблемы путём диалога», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что сейчас можно с осторожным оптимизмом относится к тем словам, которые Трамп говорил в ходе предвыборной кампании. «Он говорил о готовности разговаривать, и это важно», — добавил Песков.