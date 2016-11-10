Рим, 10 ноября, 2016, 20:43 — ИА Регнум.



Сыр

Стефано Берни, генеральный директор Консорциума сыров «Грано Падано», отправил подарок новому президенту США — головку сыра. Об этом 10 ноября сообщает издание Giornale di Brescia.

«Мы отправили головку сыра Грана Падано в качестве символа, это своеобразный лом, который может разбить санкции, которые Соединенные Штаты Америки так желали ввести и ввели против России», — заявил Стефано Берни, генеральный директор консорциума «Грана Падано», который производит более 4 миллионов 800 тысяч форм в год.

«Наша инициатива — это намек на то, что нужно задуматься, устранить барьеры, которые вызывают серьезный экономический ущерб тем, кто в Италии, а также в остальной части Европы, экпортировали свою продукцию в Россию». После введения санкций против России со стороны США и Европы и ответного эмбарго со стороны России производители сыра «Грано Падано» понесли убытки на 40 миллионов евро в год, так как 50 000 головок сыра, которые обычно экспортировали в Россию, было просто некому продать.

«Именно потому, что наш продукт является одним из самых потребляемых в мире, — говорит директор. — Мы взяли на себя роль представителей тех, кто, как и мы, является послом продуктов Made in Italy международного качества в мире и продолжает страдать от последствий санкций в отношении России».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, итальянские эксперты оценивают потери итальянского бизнеса в результате действия санкций на сумму около четырех миллиардов евро. Речь идет не только о прямых потерях из-за прекращения экспорта в Россию, но и о снижении стоимости итальянской продукции на внутреннем рынке из-за её переизбытка.