Нью-Йорк, США, 10 ноября, 2016, 20:16 — ИА Регнум. Норвежец Магнус Карлсен в ожидании матча с российским шахматистом Сергеем Карякиным за звание чемпиона мира по шахматам считает себя лучшим шахматистом мира. Так он заявил журналистам на пресс-конференции 10 ноября.

Шахматный турнир

Карлсен сообщил, что рад будет провести этот матч в «столь ярком городе как Нью-Йорк». Действующий чемпион мира отметил, что до его 26-летия остается три недели и за это время он надеется показать отличное шоу. Однако, если оно не получится таковым, то Магнус Карлсен заранее принес свои извинения публике.

Матч за звание чемпиона мира между действующим чемпионом норвежцем Магнусем Карлсеном и российским гроссмейстером Сергеем Карякиным состоится в Нью-Йорке с 11 по 30 ноября.

Напомним, Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов впервые в истории этой организации не будет участвовать в церемонии открытия матча, так как Государственный департамент США не дал ему разрешения на въезд в страну, поскольку Илюмжинов включен в список санкций Министерства финансов США.