Хельсинки, 10 ноября, 2016, 20:15 — ИА Регнум. Государственная железнодорожная компания Финляндии VR прогнозирует рост турпотока из России в новогодние праздники. По данным компании, на зимних каникулах в Хельсинки из Санкт-Петербурга на поезде приедет около 45 тыс. российских туристов. Это на несколько тысяч человек больше, чем в прошлом году, сообщает издание Yle.

Dennis Jarvis Памятник композитору Яну Сибелиусу в Хельсинках

Из Москвы в Финляндию с 31 декабря по 4 января будет курсировать семь заказных поездов — на один поезд больше, чем в 2015 году. Между Петербургом и Хельсинки курсирует два поезда «Аллегро». За 2016 год пассажиропоток поезда «Аллегро» увеличился на 6% по сравнению с 2015 годом. Стабилизация курса рубля положительно отразилась на количестве пассажиров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, финский приграничный бизнес также верит в восстановление турпотока из РФ. По данным компании Global Blue, которая занимается подсчётом taxfree-покупок в городе Лаппеенранта, неподалёку от российско-финской границы, продажи в среднем выросли на 5%. Владельцы торговых центров уже строят планы по расширению своего бизнеса, которые связаны с возвращением клиентов из России и оживлением торговли. «После трёх мрачных лет мы впервые видим проблески, указывающие на то, что россиян будет приезжать всё больше, а их покупательная способность улучшится», — заявил в интервью Yle исполнительный директор компании Atma Trade Мохамад Дарвич.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в связи с колебанием валют и санкциями в 2014 году резко сократилось количество приезжающих в Финляндию российских туристов. По данным финской стороны, падение российского турпотока составило 58%.