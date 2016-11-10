Тамбов, 10 ноября, 2016, 20:15 — ИА Регнум. Опыт организации службы крови в Тамбовской области получил высокую оценку координационного центра по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Кровь

В Тамбове состоялось заседание координационного центра по донорству крови при Общественной палате РФ, которое провела директор Национального фонда развития здравоохранения Елена Стефанюк. Участники обсудили результаты работы службы крови и добровольного донорства в регионе.

Программа развития добровольного донорства в области стартовала в 2010 году. Как отметила Елена Стефанюк, сегодня Тамбовская область заслуженно является одним из лидеров донорского движения в Центральном федеральном округе. Ежегодно в регионе проводится около 70 массовых донорских акций. Наиболее крупными из них являются акции в рамках проектов «Университет милосердия», «Памяти жертв ДТП», «В помощь онкологическим больным», «На службе государству — в служении обществу!».

В массовых донорских акциях активно участвуют студенты тамбовских вузов, сотрудники правоохранительных органов, медицинские работники, государственные и муниципальные служащие. В регионе большое внимание уделяется развитию корпоративного донорства. Во многих трудовых коллективах стало доброй традицией сдавать кровь, которая затем поступает в тамбовские больницы для лечения тяжелобольных людей.

Елена Стефанюк также познакомилась с работой Тамбовской областной станции переливания крови, где начальник управления здравоохранения области Марина Лапочкина проинформировала ее о том, каким современным лабораторным, технологическим, холодильным и стерилизационным оборудованием оснащено лечебное учреждение. Благодаря приоритетному национальному проекту «Здоровье» была реализована программа модернизации службы крови Тамбовской области. На сумму 164,3 млн рублей приобретено современное технологическое, лабораторное, холодильное и компьютерное оборудование, мобильный пункт заготовки крови, создан единый донорский центр.

В рамках программы «Модернизация здравоохранения Тамбовской области на 2011−2012 годы» проведено дальнейшее оснащение лабораторным, холодильным и стерилизационным оборудованием, сделан капитальный ремонт. Особое внимание на тамбовской станции переливания крови уделяется вопросам безопасности. Доноры могут быть уверены, что забор крови происходит полностью в стерильных условиях. Для них здесь созданы комфортные условия, в том числе функционирует буфет, где люди могут получить полезное и здоровое питание.

«Для доноров созданы прекрасные условия, современное здание. Самое главное, что оборудование, которое получено в рамках национального проекта «Здоровье», работает. Достаточно средств на расходные материалы, полностью обеспечивается безопасность. Хочется сказать слова благодарности в адрес управления здравоохранения, администрации Тамбовской области и персонала, которые организовали работу службы крови на высоком уровне», — поделилась впечатлениями Елена Стефанюк.

Она отметила, что опыт организации службы крови в Тамбовской области может стать примером для других российских регионов, и он будет учтен при разработке методических рекомендаций по развитию добровольного донорства.