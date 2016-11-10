Тула, 10 ноября, 2016, 20:04 — ИА Регнум. Указ «О праздновании в 2020 году 500-летия возведения Тульского кремля» подписал президент РФ Владимир Путин сегодня, 10 ноября, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Руднев. Стены Тульского кремля. 1978

Указом глава государства постановляет рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении празднования 500-летия возведения Тульского кремля.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона, с инициативой празднования 2020 году 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты к президенту обратился губернатор Алексей Дюмин. Также ее поддержали Российская Академия наук, Федеральное Собрание, Госдума, федеральные министерства.

Указание на время завершения строительства Тульского Кремля содержится в Никоновской летописи по списку Оболенского, созданной при дворе митрополита Даниила Рязанца. Событие датируется январем-февралем 1520 года. В 20-е годы XVI века Большая засечная черта из отдельных элементов начинает складываться в единую фортификационную систему.

Во времена смуты и войн XVI века военные гарнизоны городов-крепостей Белева, Одоева, Венева, Алексина, Плавска и других принимали на себя первые удары захватчиков. Эти малые исторические города вошли в состав Большой Засечной черты, которая стала главным оборонительным рубежом Московского государства и оставалась им более двух столетий. Тульский Кремль располагался в центре черты, принимая на себя основной удар неприятельских войск. Большая Засечная черта впервые объединила в XVI—XVII веках территории ныне действующих Тульской, Калужской, Московской, Рязанской, Орловской и Белгородской областей. Она укрепляла границы от постоянных набегов с юга, угрожавших существованию русской государственности и ослаблявших Россию экономически.

В правительстве региона в настоящее время уже подготовлен план мероприятий, которые планируется провести к юбилею. В их числе — реставрация объектов культурного наследия городов Тулы, Белева, села Крапивны Щекинского района, благоустройству набережной Упы, ремонт подъездных путей. Кроме того, запланировано проведение археологических исследований, научно-практических конференций и семинаров, фестивалей, форумов, конкурсов, издание просветительской и краеведческой литературы. Проводиться мероприятия будут не только в Туле, но и во всех малых исторических городах, которые вошли в состав Большой Засечной черты.

В планах — создание большого туристского маршрута, главными объектами которого станут Тульский Кремль, Тульские засеки и малые города-крепости — Белев, Одоев, Венев, Лихвин (Чекалин), Крапивна и Дедославль (Дедилово).

На проведение этих мероприятий регион получит субсидию — она одобрена в рамках указа.