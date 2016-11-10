Москва, 10 ноября, 2016, 19:59 — ИА Регнум. Договор между Россией и КНДР о выдаче внес в Госдуму на ратификацию президент РФ, передает корреспондент 10 ноября. Договор подписан в г. Пхеньяне 17 ноября 2015 г. и направлен на развитие международно-правовой базы российско-корейского сотрудничества по вопросам выдачи.

Флаги КНДР и России

Стороны обязуются на взаимной основе и при соблюдении указанных в нем условий выдавать по запросу друг другу лиц, находящихся на территории одной из сторон, для уголовного преследования или исполнения приговора в запрашивающей стороне за преступления, влекущие выдачу. При этом под преступлениями, влекущими выдачу, понимаются деяния, которые в соответствии с законодательством обеих стран являются уголовно наказуемыми и влекут за собой наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более тяжкое наказание.

Договор содержит правила иные, чем предусмотренные законодательством Российской Федерации. В частности, согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 3 Договора в выдаче может быть отказано, если запрашиваемая сторона считает, что выдача могла бы нанести ущерб ее суверенитету, безопасности, публичному порядку или иным существенным интересам. Уголовно-процессуальным кодексом России (УПК) указанное основание для отказа в выдаче не предусмотрено.

Кроме того, статьей 13 Договора предусматривается, что выданное лицо не может быть подвергнуто уголовному преследованию, заключено под стражу, осуждено, выдано третьему государству за любое преступление, совершенное до его выдачи, кроме преступления, в связи с которым это лицо было выдано.