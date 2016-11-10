Минск, 10 ноября, 2016, 19:42 — ИА Регнум.

В Минске 10 ноября прошли переговоры министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея с послом Катара в России Саудом бен Абдаллой Заидом аль-Махмудом в связи с окончанием его дипломатической миссии, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

Пресс-служба МИД Белоруссии Сауд бен Абдалла Заид аль-Махмуд и Владимир Макей

«В ходе встречи стороны обсудили вопросы белорусско-катарского сотрудничества, а также итоги визита президента Республики Беларусь в Государство Катар. В. Макей поблагодарил посла за активную и конструктивную позицию по развитию белорусско-катарских отношений и пожелал успехов в дальнейшей деятельности», — сказано в кратком официальном сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября — начале ноября Александр Лукашенко посещал Катар и ОАЭ с официальным визитом в составе многочисленной делегации. Судя по официальным сообщениям, итоги переговоров в Катаре оказались скромными. Товарооборот Белоруссии с Катаром в 2016 году не набрал и $0,5 млн, а в 2015 году отсутствовал вовсе.

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