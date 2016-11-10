Калуга, 10 ноября, 2016, 19:35 — ИА Регнум. Стационарный робототехнический комплекс (СРК) с широкой линейкой оптико-электронных устройств в ближайшее время заступит на боевое дежурство на стартовых позициях ракетных полков шахтного базирования 28-й гвардейской Краснознаменной ракетной дивизии РВСН, дислоцированной в городе Козельске Калужской области. Об этом 10 ноября сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Wallpaperup.com Установка унифицированного командного пункта комплекса 15В242 МБР «Ярс-М» шахтного базирования в ракетном полку Козельской дивизии РВСН, 18-19 марта 2014 года

По информации ведомства, робототехнический комплекс оснащен современным стрелковым и гранатомётным комплексами, позволяющими вести прицельный огонь в круговом секторе обстрела по команде наводчика-оператора на дальности до 400 метров.

В рамках проведенных учений на базе ракетной дивизии система успешно подтвердила свою надёжность. Условным «диверсантам» не удалось незамеченными проникнуть к охраняемым объектам РВСН.

Как сообщало ИА REGNUM, c 2013 года в 28-й гвардейской ракетной Краснознамённой дивизии ракетных войск стратегического назначения активно проходит перевооружение устаревших ракетных комплексов шахтного базирования на новые типа РС-24 «Ярс». В декабре 2015 года военные строители завершили реконструкцию инфраструктуры одного из ракетных полков дивизии в полном объеме и передали объект для несения боевого дежурства. Ранее в дивизии были сняты с боевого дежурства и расформированы три из шести входящих в соединение ракетных полков боевых ракетных комплекса.

Кроме того, военным строителям предстоит реконструировать в козельской дивизии 10 ракетных площадок, две из которых запланированы к вводу в эксплуатацию в 2016 году, что порядка 140 зданий и сооружений.