Вашингтон, 10 ноября, 2016, 19:35 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп в телефонном разговор пригласил Терезу Мэй посетить США как можно скорее, сообщает 10 ноября Reuters.

Surrey County Council News Тереза Мэй

Мэй и Трамп солидарны в мнении о том, что американо-британские отношения имеют очень важное значение для обоих государств.

Избранный президент Дональд Трамп заверил премьер-министра Великобритании, что он питает самые сердечные чувства к Великобритании, уверен, что особые отношения между странами сохраняться.

Тереза Мэй со своей стороны выразила надежду, что двусторонние торговые отношения между странами будут укреплены.

Напомним, что избранный президент США Дональд Трамп вступит в должность 20 января 2017 года, однако уже сейчас он начинает налаживать отношение с мировыми лидерами, с которыми ему предстоит работать минимум четыре года.