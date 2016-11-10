Ленинградская область, 10 ноября, 2016, 19:26 — ИА Регнум. Существенный рост затрат на жилищно-коммунальные услуги в 2017 году ждет жителей тех территорий Ленинградской области, где установленные ставки существенно ниже, чем в среднем по региону. Об этом сегодня, 10 ноября, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

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В связи с необходимостью снижения разницы в тарифах на следующий год, до 20 декабря 2016 года советы депутатов ряда муниципальных образований рассмотрят вопрос о выравнивании платы граждан за услуги коммунальных служб. Рост платы выше средних показателей произойдет в тех муниципалитетах, где установленные ставки существенно ниже, чем в среднем по региону.

В общей сложности сумма в квитанциях жителей Ленобласти вырастет максимум на 15%, сообщает пресс-служба правительства региона. Однако среднее увеличение платы населения на услуги ЖКХ в регионе в 2017 году не превысит 4,7%.

«На сегодняшний день плата за коммунальные услуги, установленная для населения Ленинградской области, составляет только 85,8% от экономически обоснованных цен на услуги ЖКХ, тогда как средний показатель по России — 93,6%. Ежегодно увеличивается нагрузка на региональный бюджет за счет компенсации ресурсоснабжающим организациям разницы между реальными тарифами и ценами, установленными для граждан», — отметил глава комитета по тарифам и ценовой политике правительства Ленобласти Артур Кийскию

В последние годы прирост «межтарифной разницы» в Ленобласти составлял 30%. На компенсацию затрат ресурсоснабжающих организаций правительство области направляет около 4 млрд рублей в год.

«Приведение областных тарифов к среднему значению позволит обеспечить стабильное финансирование модернизации систем жилищно-коммунального хозяйства. Бюджет Ленинградской области продолжит софинансирование работ по реконструкции коммунальных объектов и инженерных сетей», — подчеркнули в администрации региона.

В пресс-службе правительства также напоминают, что для граждан, чьи расходы на оплату услуг ЖКХ превышают 22% семейного бюджета, предусмотрена выплата адресных субсидий.

Напомним, волнения жителей Выборга в феврале 2016 года, связанные с завышенными платежами за тепло, привели к увольнениям в профильных структурах, а также масштабным проверкам всей системы ЖКХ региона.