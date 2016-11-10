МИД РФ: Госдеп США трижды отменил свои запросы на телефонные переговоры
Москва, 10 ноября, 2016, 19:25 — ИА Регнум. Государственный департамент США за последние дни трижды делал запрос на телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, но сам же трижды их отменял, сообщила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.
Мария Захарова отметила, что телефонные разговоры по прежнему возможны, аппараты в российском МИД работают всегда. Однако в последние несколько дней наблюдалась странная ситуация, когда американская сторона несколько раз выходила с инициативой телефонных переговоров на уровне глав внешнеполитических ведомств и сама же их отменяла.
Напомним, 8 ноября Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах, прошедших в США. Согласно итогам выборов, Трамп победил в ключевых американских штатах, а также заручился поддержкой 289 выборщиков. Его соперница Хиллари Клинтон была поддержана большим числом голосов избирателей, однако большинство голосов выборщиков достанется Трампу.