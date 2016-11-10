Москва, 10 ноября, 2016, 19:25 — ИА Регнум. Государственный департамент США за последние дни трижды делал запрос на телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, но сам же трижды их отменял, сообщила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

ИА REGNUM Эмблема госдепартамента США

Мария Захарова отметила, что телефонные разговоры по прежнему возможны, аппараты в российском МИД работают всегда. Однако в последние несколько дней наблюдалась странная ситуация, когда американская сторона несколько раз выходила с инициативой телефонных переговоров на уровне глав внешнеполитических ведомств и сама же их отменяла.

Напомним, 8 ноября Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах, прошедших в США. Согласно итогам выборов, Трамп победил в ключевых американских штатах, а также заручился поддержкой 289 выборщиков. Его соперница Хиллари Клинтон была поддержана большим числом голосов избирателей, однако большинство голосов выборщиков достанется Трампу.