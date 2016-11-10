Берлин, 10 ноября, 2016, 19:25 — ИА Регнум.



«рука Кремля»

«В предвыборном штабе вновь избранного президента США Дональда Трампа всегда отрицали связи с Россией. Но теперь заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подтвердил, что «контакты были». В ходе избирательной кампании в США переговоры между российскими властями и командой Трампа явно имели место», пишет газета Die Zeit.

Как подчеркивает издание, «заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подтвердил предположение, что сотрудники российского посольства встречались с членами предвыборного штаба Трампа. Более того, он сказал, что взаимодействие продолжается. Команда кандидата от Демократический партии Хиллари Клинтон упрекала соперника в связях с русскими, но тогда сторонники Трампа все отрицали».

Предположения о том, что Трамп заодно с Россией и даже российскими хакерами, чтобы повысить шансы на успех своей предвыборной кампании, высказывались неоднократно. Однако Федеральное бюро расследований так и не смогло выявить никаких конкретных людей, связанных с русскими, и доказать прямой связи между командой Трампа и Россией. При этом электронная почта, веб-сайты и IT-инфраструктура демократов в ходе выборов несколько раз становились мишенью хакерских атак, в которых подозревают Россию. Руководитель избирательного штаба демократов Джон Подест подтвердил, что его пользовательская учетная запись подвергалась взломам. А часть содержимого его электронной почты в конечном итоге оказалось опубликована Wikileaks.

При этом президент России Владимир Путин заявил, что его правительство не имело ничего общего с атаками хакеров на демократов. Россия якобы не пыталась повлиять на исход выборов США. Между тем демократы указывают, что российский банк пользовался услугами серверной кампании Трампа и полагают, что этот факт свидетельствует о сотрудничестве между Кремлем и Трампом, информирует Die Zeit.