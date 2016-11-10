Санкт-Петербург, 10 ноября, 2016, 19:14 — ИА Регнум. Сильный снегопад вновь привел к коллапсу дорожную обстановку в Санкт-Петербурге. Еще до наступления вечернего «часа пик» уровень загруженности улиц 10 ноября, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», достиг 10-ти баллов. В нынешнем зимнем сезоне это впервые произошло уже в 16:45. Уровень заторов сохраняется на максимальной отметке и после 19 часов. По сведениям регионального УГИБДД, количество аварий на городских улицах продолжает расти, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Тяжелая ситуация сложилась и на кольцевой автодороге.

Https://vk.com/spb_today Затор на КАД Петербурга. Скриншот группы «ДТП и ЧП»

Плохая видимость из-за снегопада и гололед стали причиной серьезных заторов в городе. Сегодняшние пробки «обогнали» статистику вторника, когда на Петербург обрушился первый на этой неделе сильный снегопад.

«10 баллов! А может и 12. Ставьте машины, катайтесь на ТраМПваях», — шутят автомобилисты в соцсети.

По информации сервиса «Яндекс.Пробки», многокилометровый затор тянется из центра города на север: от Невского проспекта к Рашетовой улице. Потерять в пробке можно 2 часа и 27 минут, что на час больше обычного. Стоит Октябрьская набережная, Малоохтинский проспект и проспект Обуховской обороны, Литейный, Невский и Лиговский проспекты.

Сложная ситуация складывается фактически во всех районах города. Сильно затруднено движение также по Большому Сампсониевскому, Каменноостровскому, Новочеркасскому и другим проспектам, а также по Тучкову, Дворцовому, Биржевому, Сампсониевскому мостам, по набережной Макарова, Садовой улице, Биржевой площади.

Главной причиной огромных пробок в Петербурге стали ДТП. Их количество резко возросло из-за очередной снежной бури, подтвердили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УГИБДД.

Так, например, на пересечении улицы Пионерстроя и проспекта Ветеранов машина врезалась в троллейбус №46, стоящий на остановке. Машина скорой помощи увязла в снегу на трамвайном кольце, в результате чего трамваи прекратили движение по проспекту Обуховской обороны в районе «Пролетарской», делятся петербуржцы в соцсети.

«Ленсовета. Трамваи стоят в сторону «Звёздной». ДТП из двух машин перекрыло пути», — сетуют другие.

По данным очевидцев, на Большеохтинском мосту застряла фура. И это не единственный большегруз, который, не справившись с погодой, усугубил и без того сложную обстановку на дорогах.

«Волхонка в сторону Киевского стоит плотно. Фура в горку не едет», — жалуются горожане. «У Вантового моста по КАДу — мега пробка на 2 часа. Фуры не могут подняться в гору. В обе стороны», — пишут другие.

Из-за плохой видимости во время снегопада увеличилось и количество ДТП на Кольцевой автодороге, подтвердил корреспонденту ИА REGNUM начальник территориального ситуационного центра Дирекции по строительству транспортного обхода Санкт-Петербурга Илья Пузыревский.

«За прошлые сутки произошло 14 ДТП, на деле их может быть больше. Сегодня их число возросло в вязи с погодными условиями. Большинство аварий происходит при перестроении или при попытке обгона», — добавил он.

Рекомендованная скорость движения на трассе по-прежнему снижена до 90 км/час. Перерывов и ограничений в движении на КАД нет. Расчисткой снега занимается порядка 60 дорожных машин, отметил Пузыревский.

Серьезных аварий не произошло сегодня на Западном скоростном диаметре, сообщил корреспонденту агентства начальник отдела по связям с общественностью ООО «Магистраль Северной столицы» Андрей Цапу.

На скоростной трассе усилена смена по уборке снега: работает тяжелая техника, и все специалисты ручной уборки вышли на линию. «Скорость движения снижена до 80 км/час, так как снегопад продолжается», — уточнил Цапу.

Как сообщалось, сильный снег и метель ожидаются на фоне северо-восточного ветра скоростью до 12 м/с и при температуре около минус 10 градусов. Высота свежевыпавшего слоя снега составит до 15−18 см.