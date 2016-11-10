Петрозаводск, 10 ноября, 2016, 19:04 — ИА Регнум. Строительство канализационных очистных сооружений (КОС), ремонт водозабора и водопроводов в Карелии, предусмотренные региональной программой 2011−2012 годов по обеспечению жителей чистой питьевой водой, не были реализованы из-за отсутствия источника финансирования. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 10 ноября, в пресс-службе Законодательного собрания Карелии, об этом на заседании парламентского комитета по природным ресурсам и экологии рассказал заместитель премьер-министра республики Игорь Ширшов.

Ян Брейгель Младший. Аллегория Четырёх стихий. Земля и Вода. 1650-е

На заседании обсуждались проблемы с водоснабжением жителей Медвежьегорского района и всей республики рассмотрены в связи с обращением в ЗакС жителей Медвежьегорска, обеспокоенных отсутствием в городе канализационных очистных сооружений и современного водозабора.

Игорь Ширшов подчеркнул, что проблема водоснабжения — одна из наиболее острых для республики. Как отметил докладчик, в 2011—2012 годах в Карелии была разработана программа по обеспечению жителей чистой питьевой водой. По предложению Медвежьегорского муниципального района в эту программу были включены четыре проекта, привлечь средства на реализацию которых планировалось за счет софинансирования и инвестиций.

«В 2014 году в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) был сформирован комплексный план, в котором присутствовал и проект по строительству КОС в Медвежьегорске (сроки реализации — 2016−2017 годы), но эти мероприятия не были включены в ФЦП. Источник финансирования до настоящего времени не определен», — пояснил зампремьера.

Он охарактеризовал сложившуюся ситуацию как сложную, отметив, что в настоящее время в Карелии действует 59 сооружений по очистке сточных вод, но большая часть из них требует капитального ремонта. В шести райцентрах КОС отсутствуют до сих пор. Ограничивающими факторами в привлечении дополнительных средств на развитие систем очистных сооружений и водозаборов остаются вопрос тарифообразования (невозможно безболезненно для жителей республики увеличивать тарифы) и отсутствие инвестирования в условиях малого объема услуг. В качестве положительных примеров развития систем водоснабжения и водоотведения Ширшов привел Петрозаводск и Сортавалу, где «благодаря совместным действиям органов местного самоуправления, республиканской исполнительной власти и инвесторов проведены масштабные работы по модернизации систем водоснабжения (Петрозаводск) и канализационных очистных сооружений (Сортавала)».

«Сейчас наши усилия сосредоточены на поиске инвесторов. Республиканских средств недостаточно. Мы можем рассчитывать лишь на софинансирование проектов. Общий объем необходимых инвестиций — 7 миллиардов рублей. Изыскать средства возможно, лишь принимая участие в федеральных целевых программах. На сегодня республика готова софинансировать до 20 процентов от необходимых сумм», — отметил Ширшов.

Свое видение путей по решению проблем водоснабжения и водоотведения, как по республике в целом, так и в Медвежьегорске, высказал спикер карельского парламента Элиссан Шандалович. Он пояснил, что решать ее следует поэтапно. Так, по его словам, депутаты подготовят обращение в Государственную думу РФ с тем, чтобы в ближайшее время республику включили в федеральную целевую программу, направленную на решение вопроса со снабжением населения чистой питьевой водой.

«Во-вторых, существующая сейчас республиканская программа по обеспечению Карелии питьевой водой, реализация которой завершается в 2017 году, должна быть продолжена. Причем, с конкретными цифрами по финансированию, которые необходимо предусмотреть и в бюджете. Помочь в решении проблемы также сможет передача полномочий по водоснабжению и водоотведению с муниципального на республиканский уровень, что позволит снять многие вопросы в части обеспечения финансированием. Так мы уже поступали с электроснабжением, газоснабжением и это — правильная тенденция, потому что очевидно, что у муниципалитетов не хватит средств на реализацию крупномасштабных проектов», — рассказал Шандалович.

Пояснив, что накопившиеся за десятилетия вопросы по снабжению жителей Медвежьегорска питьевой водой и очисткой сточных вод невозможно снять в кратчайшие сроки, спикер предложил сделать первые конкретные шаги по их решению: «Мы должны подготовить необходимые документы и изыскать средства на создание проектно-сметной документации. В рамках республиканского бюджета такие средства не глобальны, хотя мы понимаем, насколько нынешний бюджет сложен. Но этот шаг вполне реален и позволит сдвинуть проблему с мертвой точки. Думаю, что через несколько лет мы сможем обеспечить жителей Медвежьегорска чистой водой».

Депутаты заслушали также доклады главы администрации Медвежьегорского муниципального района Владимира Карпенко, представителей республиканского управления Роспотребнадзора и Минздрава Карелии. По словам специалистов, с 3 октября по сегодняшний день в Медвежьегорске выявлено 174 случая заболеваний кишечными инфекциями, в 48 из них — дизентерией. В настоящее время в городе предприняты меры по усиленной дезинфекции воды (гиперхлорирование), обеспечен подвоз питьевой воды из альтернативных источников водоснабжения.

Как отметил Карпенко, в качестве срочных мер предполагается установка дополнительных фильтров на водозаборе и строительство ванны для хлорирования воды.

После обсуждения вопроса депутаты приняли решение внести протокольную запись об изыскании бюджетных средств на разработку проектно-сметной документации для строительства КОС в Медвежьегорске, а также о принятии всех возможных мер по привлечению в республику средств в рамках федеральных целевых программ и подготовить соответствующее обращение в Государственную Думу.

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