Лондон, 10 ноября, 2016, 19:02 — ИА Регнум. «Америка направила в Европу крупнейшую партию снарядов и патронов для защиты Старого Света от путинской России, — пишет таблоид. — Российский лидер в последние месяцы был вовлечен во все более агрессивное бряцание оружием. Он провел свои военные корабли в нескольких милях от британского побережья и регулярно держит в напряжении территорию противника с помощью своих военных самолетов».

Оружие

«Теперь Америка демонстрирует свой ответ, передавая 620 контейнеров боеприпасов в Германии для распределения среди войск европейских государств и укрепления, таким образом, обороны Европы».

Как выясняется, партия боеприпасов была отгружена более месяца назад и пришла в германский порт Норденхам еще 29 октября. Говорить в этой ситуации, что «русские корабли спровоцировали ответ Америки» не совсем корректно — последовательность дат вызова и ответа нарушается — но Express на эти мелочи не обращает внимания.