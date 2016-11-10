Мадрид, 10 ноября, 2016, 19:00 — ИА Регнум. «Правящий класс США чувствует себя сегодня так, будто только что испытал удар цунами, — пишет газета. — Со времен Второй Мировой Штаты не предпринимали такого рискованного шага. Победа Трампа несет миру большую неопределенность».

Вилами по воде

Однако не все так расплывчато, туманно и плохо, считает издание.

«Уже сегодня ясно, что Трамп настроен улучшить отношения с Россией, будет стремиться нормализовать их с Кубой. Неизвестно пока, как он собирается строить отношения с Ираном, как будет сдерживать Северную Корею, но есть информация, что постарается их притормозить (ядерные программы) этих государств или вообще добиться, чтобы они остановились. Он собрался увеличить армию США еще на 500 тысяч солдат, добавить еще 13 батальонов морской пехоты, 80 боевых кораблей и 100 самолетов. Перевооружение выльется в увеличение госдолга, а он еще собрался уменьшать налоги…»

Авторы редакционной статьи отмечают, что «Трамп достаточно свободен в своих шагах, потому что вел кампанию на свои деньги. Республиканцы имеют большинство в американском парламенте, но программы Трампа далеки от устремлений республиканской партии. Шок обеспечен».

Последнее заявление выглядит особенно забавным: еще вчера еще испанские газеты писали, что «никто не знает, какая у Трампа программа и есть ли она вообще», а сегодня все горазды анализировать будущие шаги президента США, хотя. Водя вилами по воде — программу-то 45-й президент Штатов пока так и не озвучил.