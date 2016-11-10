Москва, 10 ноября, 2016, 19:15 — ИА Регнум. Российское законодательство нуждается в необходимости ужечточения ответственности за оставление детей в возрасте до 14 лет родителями в автомобилях, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Александр Карабанов, комментируя предложение депутатов Госдумы РФ лишать водительских прав граждан, оставивших детей в автомобиле.

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Карабанов пояснил, что в в настоящее время родители, которые оставляют ребенка в автомобиле без присмотра, могут быть привлечены к административной ответственности по статье 5.35 кодекс об административных правонарушениях (КоАП) «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 рублей. Иных мер ответственности для родителей, оставляющих детей в автомобиле, в настоящее время не предусмотрено.

«Учитывая, что существующие санкции для родителей, оставляющих детей в автомобилях без присмотра, являются крайне мягкими и, по сути, не могут рассматриваться как серьезное наказание, российское законодательство действительно нуждается в введении более жестких мер ответственности. Лишение водительских прав заставит родителей задуматься о том, стоит ли оставлять ребенка в автомобиле без присмотра. В то же время, для многих граждан наличие водительских прав является обязательным условием их трудовой деятельности. Поэтому в их отношении целесообразнее ввести денежный штраф, но со значительным повышением его суммы — не несколько сотен рублей, а несколько десятков тысяч рублей минимум», — считает юрист.

Он подчеркнул, что проблема оставления детей в автомобилях действительно очень серьезная. «Дело в том, что уже было большое количество несчастных случаев, когда дети погибали от тепловых ударов. Имели место и ситуации, когда неправильно припаркованные автомобили забирал эвакуатор, а рабочие не замечали детей в салоне автомобиля», — резюмировал он.

Напомним, предложение лишать водительских прав за оставленного ребенка в машине на 1−2 года внес в Госдуму РФ депутат от ЛДПР Виталий Золочевский. По его мнению, размер штрафа должен составлять 100 тысяч рублей.