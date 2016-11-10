Санкт-Петербург, 10 ноября, 2016, 17:40 — ИА Регнум. Местом захоронения писателя Даниила Хармса является Пискаревское кладбище, на котром похоронены сотни тысяч ленинградцев, умерших и погибших в дни блокады города немецкими и финскими войсками. Такой вывод сделали исследователи, проведя в течение двух месяцев аналитическую и поисковую работу.

Gov.spb.ru «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище

Вероятность того, что тело Хармса, находившегося под стражей, похоронили вместе с телами других ленинградцев, составляет 95 процентов. Об этом ИА REGNUM сообщил сегодня комитет Национальной премии Даниила Хармса в области литературы и искусства

Даниил Хармс (1905−1942) был арестован в Ленинграде органами НКВД за две недели до того, как город оказался в блокаде, 23 августа 1941 года, за распространение «клеветнических и пораженческих настроений». 2 февраля 1942 года писатель умер в психиатрическом отделении тюремной больницы изолятора «Кресты» на Арсенальной набережной. В 1960 году он был посмертно реабилитирован.

Как установили исследователи, из района Арсенальной набережной и Арсенальной улицы трупы в феврале 1942 года вывозились именно на Пискаревское кладбище, которое также находится в этой части города. Это подтверждается данными из архива Пискаревского мемориального кладбища.

Согласно записям книги учета захоронений кладбища, в течение февраля трупы умерших из мест их скопления на всей Выборгской стороне города и из отделения милиции №20 (Арсенальная набережная, 9, рядом с «Крестами») свозились к траншеям Пискаревского кладбища. Там их складывали в штабеля длиной до 100 метров, а затем хоронили в братских могилах, которые в мерзлой земле создавали с помощью взрывных работ.

Хармс с большой долей вероятности оказался в числе погребенных на Пискаревке, поскольку, на момент смерти не был осужден, а был направлен на принудительное лечение в психиатрическое отделение тюремной больницы.

«Умершие заключенные и подследственные вполне могли быть похоронены в общегражданских братских могилах», — отмечают исследователи.