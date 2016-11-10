Калуга, 10 ноября, 2016, 16:58 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов подписал постановление «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения по основным социально-демографическим группам населения региона за третий квартал текущего года». Об этом 10 ноября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.

Vest-news.org Деньги

Согласно документу, величины данного показателя установлены в следующих размерах:

— на душу населения — 9593 рубля;

— для трудоспособного населения — 10 335 рублей;

— для пенсионеров — 7987 рублей;

— для детей в возрасте до 15 лет включительно — 9347 рублей.

По сравнению со вторым кварталом 2016 года прожиточный минимум на душу населения вырос на 164 руб. (9429 руб.), для трудоспособного населения — на 211 руб. (10 124 руб), для пенсионеров — на 145 руб. (7842 руб), а для детей до 15 лет только на 2 рубля (9345 руб.).