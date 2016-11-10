Астана, 10 ноября, 2016, 16:29 — ИА Регнум. На шахте «Саранская» угольного департамента акционерного общества «АрселорМиттал Темиртау», расположенной в Карагандинской области Казахстана, сегодня, 10 ноября, случилась трагедия. По предварительным данным, произошел обрыв подвесной дороги, на которой находилось транспортировочное устройство с людьми. В результате аварии 3 человека погибли и еще 5 шахтеров пострадали: двое получили тяжелые травмы и три человека — травмы средней тяжести. Как сообщается, у одного из пострадавших проломлен череп. Его состояние оценивается, как критическое. Состояние остальных пострадавших медики оценивают, как стабильное.

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Как сообщили в пресс-службе акционерного общества «АрселорМиттал Темиртау», на место происшествия выехала специальная комиссия, которая установит обстоятельства и причины случившегося.

Отметим, «АрселорМиттал Темиртау» является крупнейшим предприятием горно-металлургического сектора Казахстана. В структуре АО «АрселорМиттал Темиртау» три департамента — стальной, угольный и железорудный. В состав компании входят металлургический комбинат, угледобывающие и горнорудные предприятия. Производственная мощность металлургического комбината в Темиртау составляет 4 млн тонн стали в год, а его продукция включает горячий и холодный прокат, белую жесть, оцинкованную продукцию и продукцию с полимерным покрытием, сварные трубы, кокс и побочные продукты обработки косового газа. Компания также управляет 8 угольными шахтами в Карагандинской области и 4 железорудными предприятиями в Центральном и Северном Казахстане.

Согласно данным рейтингового агентства «Эксперт РА Казахстан», АО «АрселорМиттал Темиртау» в 2015 году заняло 8-е место в списке крупнейших компаний Казахстана. Одним из совладельцев компании является индийский миллиардер Лакшми Миттал, чье состояние превышает 19 млрд долларов (более 1,1 трлн руб.). Однако при этом компанию регулярно сотрясают скандалы, связанные с задержкой, сокращениями и невыплатами заработной платы работникам или их увольнениями.

Шахта «Саранская» была сдана в эксплуатацию 31 декабря 1955 года с проектной мощностью 900 тысяч тонн угля в год. После реконструкции в 1975 мощность возросла до 1,5 млн тонн.

Следует отметить, что с момента запуска шахты трагедии на ней происходили регулярно. Так, согласно Книге памяти Карагандинского угольного бассейна, только за период 1961—2012 гг. на шахте погибли 47 человек.

11 января 2008 года на шахте «Абайская», принадлежащей «АрселорМиттал Темиртау», в результате взрыва погибли 30 человек. Как сообщил тогда министр по ЧС Владимир Божко, вина за трагедию целиком лежала на угольном департаменте компании.

По данным журнала «Эксперт-Казахстан», с 1997 по 2009 год на предприятиях компании было зафиксировано около шести тысяч случаев производственного травматизма, в результате которых погибли около 200 человек.