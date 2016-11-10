Москва, 10 ноября, 2016, 16:28 — ИА Регнум. Западные СМИ в период предвыборной гонки в США занимались не анализом внешней политики и достижений за минувшие годы, а оголтелой пропагандой за того или иного кандидата. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 ноября в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«В пылу предвыборной гонки произошла страшная вещь: западные тяжеловесы — СМИ занимались не анализом реальной внешнеполитической обстановки, ошибок или успехов американской дипломатии, а занимались агитацией за того или иного кандидата. Если это они поймут, то, может, что-то и изменится. Ощущение, что для победы одного из кандидатов СМИ отказались от объективного взгляда на реальность, а формировали виртуальную действительность», — сказала Захарова.

По её словам, в американских СМИ «оправдывались ошибки, вбросы выдавались за новости, эксперты были ангажированы»:

«Очень может быть, что и это стало причиной того, что итоги выборов стали такими неожиданными как для СМИ западного мира, так и для их аудитории. Как показал вчерашний день, никто даже не прогнозировал подобных результатов. Это — показатель отсутствия объективного анализа СМИ и работа в пользу кандидата».

Напомним, Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах, прошедших 8 ноября в США. Согласно итогам выборов, Трамп победил в ключевых американских штатах, а также заручился поддержкой 289 выборщиков. Его соперница Хиллари Клинтон была поддержана большим числом голосов избирателей, однако большинство голосов выборщиков достанется Трампу.