Сыктывкар, 10 ноября, 2016, 16:27 — ИА Регнум. В адрес совета города Сыктывкар поступило заявление от мэра столицы Коми Андрея Самоделкина о сложении полномочий. Об этом пишет информационное агентство БНК со ссылкой на председателя совета Сыктывкара Валерия Козлова.

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Сейчас мэр находится в отпуске. До 15 ноября, когда состоится заседание совета, глава администрации имеет право отозвать заявление. Если этого не произойдет, Андрей Самоделкин назначит исполняющего обязанности главы администрации Сыктывкара и покинет свой пост 18 ноября, по прошествии двух недель c даты подачи заявления.

«Если никаких изменений не произойдет, вопрос о градоначальнике будет внесен в повестку совместного заседания постоянных комиссий Сыктывкара 15 ноября», — добавил Валерий Козлов.

Отметим, что Андрей Самоделкин вступил в должность в ноябре 2015 года. Ранее он занимал должность министра промышленности и транспорта в правительстве Коми.