Москва, 10 ноября, 2016, 16:24 — ИА Регнум. За последние дни американская сторона трижды инициировала проведение телефонных переговоров с официальной Москвой. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 ноября в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Старый телефон

«В последние дни были запросы на проведение телефонных разговоров, но три раза они были отменены самими же американцами», — сказала Захарова.

Вместе с тем, она подчеркнула, что «у нас телефоны работают, всё нормально».

Напомним, Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах, прошедших 8 ноября в США. Согласно итогам выборов, Трамп победил в ключевых американских штатах, а также заручился поддержкой 289 выборщиков. Его соперница Хиллари Клинтон была поддержана большим числом голосов избирателей, однако большинство голосов выборщиков достанется Трампу.