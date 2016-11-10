Севастополь, 10 ноября, 2016, 16:23 — ИА Регнум. Правительство Севастополя отложило рассмотрение распоряжения о передаче в федеральную собственность участка земли площадью 266 га в районе гора Гасфорта в Балаклаве. Экс-спикер Заксобрания Алексей Чалый настоял на проведении общественных слушаний для ознакомления с проектом, передает корреспондент ИА REGNUM.

Zampolit.com Алексей Чалый

В адрес правительства Севастополя поступило обращение Минобороны с просьбой передать в федеральную собственность земельный участок площадью 266 га и отдельное здание с целью создания филиала военно-патриотического парка культуры Вооруженных сил РФ «Патриот».

«Земельный участок передается в федеральную собственность с существующим обременением, а именно договором аренды, заключенным с некоммерческой организацией «Ночные волки», — сказал глава департамента имущественных и земельных отношений Рустэм Зайнуллин.

Противником передачи участка из собственности города выступил депутат Заксобрания Алексей Чалый. По его мнению, жителям города для общественного обсуждения должен быть представлен проект того, что будет размещено на территории.

«Передавать такой объект министерству обороны в собственность без получения проекта и понимания горожанами того, что же там будет, совершенно некорректно, — заявил Чалый. — Я убежден, что такого рода решение не будет поддержано ни Заксобранием, ни жителями города без общественных слушаний».

Он подчеркнул, что «не имеет ничего против такого рода проекта, и доверие к возможностям Минобороны у него гораздо больше, чем к МАНО «Ночные волки», но тем не менее закон есть закон, и здравый смысл».

Также депутат напомнил, что бывший губернатор Севастополя Сергей Меняйло заключил с мотоклубом «Ночные волки» договор аренды 266 га земли в районе горы Гасфорта.

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«Ранее было заявлено о создании военно-патриотического центра на гигантской территории с кучей прав — строительством гостиниц и созданием всего на свете. Арендатор за год с лишним ничего не сделал. Основная претензия к молодежной автономной некоммерческой организации «Ночные волки» — это то, что не было представлено ими никакого проекта», — уточнил Чалый свою позицию.

Врио губернатора Дмитрия Овсянников согласился с доводами депутата, и вопрос передачи земучастка в федеральную собственность был отложен.

Как сообщало ИА REGNUM, Овсянников заявлял о возможности изменения некоторых положений договора аренды земельного участка с мотоклубом «Ночные волки». Так, из границ участка должен быть исключен водный объект и сокращена площадь арендуемой территории.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2015 году участок 266,55 га был передан в аренду молодежной автономной организации (МАНО) «Ночные волки» сроком на 10 лет для создания спортивно-патриотического центра экстремальных видов спорта. Стоимость аренды была определена на льготных условиях: байкерам предоставлена скидка в 99,9% от установленной стоимости. То есть квадратный метр для них стоит примерно 54 копейки.