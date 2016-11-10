Ташкент, 10 ноября, 2016, 16:22 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности президента Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 10 ноября поздравил Дональда Трампа с убедительной победой на выборах и с избранием на пост президента США, сообщает МИД Узбекистана.

Maialisa Дональд Трамп

Как отмечает МИД, глава Узбекистана отметил стабильное развитие отношений стратегического партнерства с Соединенными Штатами.

«В текущем году исполняется 25 лет со дня признания Соединенными Штатами государственной независимости Узбекистана. За прошедший период совместными усилиями удалось заложить прочный фундамент узбекско-американского сотрудничества», — отмечается в документе.

Мирзиёев в своем послании пожелал Дональду Трампу «доброго здоровья и больших успехов в ответственной государственной должности, а всему американскому народу — мира, благополучия и дальнейшего процветания».

Напомним, в ходе импровизированного голосования, проведенного посольством США в Узбекистане во время трансляции выборов американского президента, большинство приглашенных — представители парламента и исполнительной власти Узбекистана, журналисты, правозащитники, дипломаты — отдали свои симпатии основной сопернице Трампа, Хиллари Клинтон.